Radio Szczecin
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Płonące czy ogniste ptaki? Chodzi o metalową rzeźbę zaprojektowaną przez Władysława Hasiora, która znajduje się w parku Kasprowicza. W jej pobliżu stoją dwie tablice informujące m.in. o historii instalacji i jej tytule.
Ogniste Ptaki Hasiora w pełnej okazałości będzie można podziwiać za kilka dni [ZDJĘCIA]

Na pierwszej tablicy z 2012 roku, opracowanej przez szczecińskich urzędników widnieje nazwa "Płonące Ptaki". Druga tablica - postawiona w tym roku w ramach projektu SBO - opatrzona jest podpisem "Ogniste Ptaki".

Zapytaliśmy mieszkańców czy wiedzą, jaka jest poprawna nazwa. - Powiedziałabym, że "płomienne". Przemawia to bardziej do wyobraźni. - Płonące? Chyba ogniste... - Teraz po renowacji to są "ogniste ptaki" - Te ptaki są na pewno symbolem Szczecina. Kolorowe, optymistyczne, a teraz jeszcze odnowione. - Powinni zmienić tablicę i nie wprowadzać ludzi w błąd - mówią szczecinianie.

Okazuje się, że prawidłowa nazwa rzeźby to "Ogniste Ptaki". Stara tabliczka zawiera błąd - przyznaje Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu. - Jest to niewątpliwie pomyłka, mówiąc wprost. Pewnie w dużej mierze z tego powodu, że właśnie potocznie często mówimy o tej rzeźbie "Ptaki Hasiora". Ta tablica zostanie zdemontowana i wymieniona na taką z poprawną nazwą - informuje Łątka.

Modernistyczna rzeźba zaprojektowana przez Władysława Hasiora jest wykonana ze stali i przedstawia 18 kolorowych ptaków. Kilka tygodni temu została odnowiona.

Przy rzeźbie nadal będą się znajdować dwie tablice - ta z szerszą informacją o instalacji (i - wkrótce - poprawną nazwą) oraz mniejsza, postawiona w ramach projektu "Halo! Czyja to rzeźba?" ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z jego założeniami tablice stanęły przy dziesięciu rzeźbach, znajdujących się w mieście. Są na nich informacje o nazwie, autorze, roku wykonania i materiałach, z których powstały.

Edycja tekstu: Joanna Chajdas, Elżbieta Bielecka
Relacja Weroniki Łyczywek
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

