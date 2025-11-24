Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Płonące czy ogniste ptaki? Chodzi o metalową rzeźbę zaprojektowaną przez Władysława Hasiora, która znajduje się w parku Kasprowicza. W jej pobliżu stoją dwie tablice informujące m.in. o historii instalacji i jej tytule.

Ogniste Ptaki Hasiora w pełnej okazałości będzie można podziwiać za kilka dni [ZDJĘCIA]



Zapytaliśmy mieszkańców czy wiedzą, jaka jest poprawna nazwa. - Powiedziałabym, że "płomienne". Przemawia to bardziej do wyobraźni. - Płonące? Chyba ogniste... - Teraz po renowacji to są "ogniste ptaki" - Te ptaki są na pewno symbolem Szczecina. Kolorowe, optymistyczne, a teraz jeszcze odnowione. - Powinni zmienić tablicę i nie wprowadzać ludzi w błąd - mówią szczecinianie.



Okazuje się, że prawidłowa nazwa rzeźby to "Ogniste Ptaki". Stara tabliczka zawiera błąd - przyznaje Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu. - Jest to niewątpliwie pomyłka, mówiąc wprost. Pewnie w dużej mierze z tego powodu, że właśnie potocznie często mówimy o tej rzeźbie "Ptaki Hasiora". Ta tablica zostanie zdemontowana i wymieniona na taką z poprawną nazwą - informuje Łątka.



Modernistyczna rzeźba zaprojektowana przez Władysława Hasiora jest wykonana ze stali i przedstawia 18 kolorowych ptaków. Kilka tygodni temu została odnowiona.



Przy rzeźbie nadal będą się znajdować dwie tablice - ta z szerszą informacją o instalacji (i - wkrótce - poprawną nazwą) oraz mniejsza, postawiona w ramach projektu "Halo! Czyja to rzeźba?" ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z jego założeniami tablice stanęły



