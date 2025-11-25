Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Warsztaty na "Przystanku Seniora": zdrowie jest najważniejsze [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nigdy nie jest za późno na dbanie o zdrowie - przekonują seniorzy ze Szczecina.
Wzięli udział w prelekcji z profilaktyki zdrowia, a na fantomach mogli nauczyć się samobadania piersi i jąder. Uczestnicy przekonują, że nie ma limitu wieku na dbanie o zdrowie.

- Bardzo duże znaczenie ma nasz styl życia, sposób w jaki żyjemy. - Ja już jestem po mastektomii, jeszcze chcę się trochę więcej dowiedzieć, bo chcę dłużej żyć. Mam już prawie 84 lata. - Cały czas trzeba o dbać zdrowie, bo jest najważniejsze. Jak nie ma się zdrowia, to praktycznie nie ma nic - mówią seniorzy.

- Jeżeli chodzi o nowotwory piersi, to szczególnie panie w takim wieku już senioralnym powinny mieć się na uwadze i badać się. Sami panowie też powinni zwracać uwagę na jakieś zmiany w swoim ciele, czy jakieś obrzęki, zmiany skórne, wysypki, jakieś lekkie owrzodzenia. To już powinno nas zaniepokoić - mówi Monika Sawicz z oddziału promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Warsztaty odbyły się w ramach cyklicznego wydarzenia "Przystanek Seniora". Zajęcia dla "nieodwracalnie dojrzałych" odbywają się co wtorek w Domu Kultury Słowianin.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

