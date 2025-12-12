Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Protest rolników. Są utrudnienia

Region Kacper Narodzonek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
W dwóch miejscowościach - w Krąpieli i w Reczu - zostanie zablokowana DK nr 10. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Po raz kolejny rolnicy zablokowali drogi w regionie. W województwie zachodniopomorskim doszło w piątek do sześciu protestów, które spowodowały utrudnienia w ruchu.
Rolnicy stanęli m.in. na węźle Pyrzyce na drodze S3 oraz na S6 w okolicach Kołobrzegu.

W dwóch miejscowościach - w Krąpieli i w Reczu - została zablokowana DK nr 10.

Utrudnienia są również na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 20 z "chociwelką" w okolicach Lisowa oraz w Barwicach na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich: 171 i 172.

Protesty rozpoczęły się o godzinie 12.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Kacpra Narodzonka [Radio Szczecin]
Relacja Kacpra Narodzonka z godziny 12.

