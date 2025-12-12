Protest rolników. Są utrudnienia

Po raz kolejny rolnicy zablokowali drogi w regionie. W województwie zachodniopomorskim doszło w piątek do sześciu protestów, które spowodowały utrudnienia w ruchu.
Rolnicy stanęli m.in. na węźle Pyrzyce na drodze S3 oraz na S6 w okolicach Kołobrzegu.
W dwóch miejscowościach - w Krąpieli i w Reczu - została zablokowana DK nr 10.
Utrudnienia są również na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 20 z "chociwelką" w okolicach Lisowa oraz w Barwicach na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich: 171 i 172.
Protesty rozpoczęły się o godzinie 12.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
