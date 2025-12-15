Oszustwa "na pracownika administracyjnego". Seniorzy stracili blisko 80 tys. zł

Podawali się za pracowników ZUS i okradali seniorów. Szczecińscy kryminalni zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o serię oszustw.
Oferowali seniorom rzekome zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych lub opiekuńczych. Wykorzystując ich nieuwagę zabierali im gotówkę. Suma strat wyniosła prawie 80 tysięcy złotych.
23-letni mężczyzna i 43-letnia kobieta usłyszeli zarzuty. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
Oboje trafili na 3 miesiące do aresztu.
