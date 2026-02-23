Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nerwowa kontrola w szczecińskim autobusie linii 107. Pasażerka mówi o strachu i bezradności. Do niepokojącej – według relacji pasażerki – sytuacji miało dojść w autobusie na trasie Police–Szczecin.
Kobieta twierdzi, że skasowała bilet w momencie, gdy kontrolerzy wchodzili do pojazdu, jeszcze przed zablokowaniem kasowników, ale kontrolerka miała powiedzieć, że „to już nie pomoże”. Gdy autobus zatrzymano i wszyscy wysiedli, została sama z kontrolerami.

- Bałam się – mówi pani Barbara. - Ta pani już krzyczała z początku autobusu na mnie. I że nic nie pomoże, szła jak taka bomba zegarowa, tak pędem przez cały autobus się darła na mnie. To było po skasowaniu biletu, się czułam taka zgnieciona. Obydwoje tak na mnie naciskali, tak siłowo, wszyscy wysiedli, patrzyli się, a ja do ludzi pokazywałam do szyby, że ja mam bilet, żeby mi ktoś pomógł.

Kontrolerzy uznali ją za agresywną i wezwali policję. Jak przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie Paweł Pankau, funkcjonariusze nie potwierdzili agresywnego zachowania. Kobieta została spisana, a sprawa zakończyła się mandatem. - Okazało się, że mam dwa mandaty - dodaje pasażerka. - Za brak biletu, ja bilet mam. I za zatrzymanie autobusu. Ja mówię, przecież ja nie zatrzymywałam autobusu. Mogliśmy wysiąść. 963 zł łącznie.

ZDiTM twierdzi, że kontrolerzy ustalili, iż pasażerka prawdopodobnie skasowała bilet dopiero po rozpoczęciu kontroli i nie okazała go do sprawdzenia, a następnie próbowała opuścić autobus bez poniesienia konsekwencji. Monitoring jest wciąż analizowany, a my wysłaliśmy kolejne pytania w tej sprawie — do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Bałam się – mówi pani Barbara.
- Okazało się, że mam dwa mandaty - dodaje pasażerka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8480 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5765 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4924 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od wczoraj oglądane 3623 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od przedwczoraj oglądane 3172 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Grodzki

Najnowsze podcasty