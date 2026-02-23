Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nerwowa kontrola w szczecińskim autobusie linii 107. Pasażerka mówi o strachu i bezradności. Do niepokojącej – według relacji pasażerki – sytuacji miało dojść w autobusie na trasie Police–Szczecin.

Kobieta twierdzi, że skasowała bilet w momencie, gdy kontrolerzy wchodzili do pojazdu, jeszcze przed zablokowaniem kasowników, ale kontrolerka miała powiedzieć, że „to już nie pomoże”. Gdy autobus zatrzymano i wszyscy wysiedli, została sama z kontrolerami.



- Bałam się – mówi pani Barbara. - Ta pani już krzyczała z początku autobusu na mnie. I że nic nie pomoże, szła jak taka bomba zegarowa, tak pędem przez cały autobus się darła na mnie. To było po skasowaniu biletu, się czułam taka zgnieciona. Obydwoje tak na mnie naciskali, tak siłowo, wszyscy wysiedli, patrzyli się, a ja do ludzi pokazywałam do szyby, że ja mam bilet, żeby mi ktoś pomógł.



Kontrolerzy uznali ją za agresywną i wezwali policję. Jak przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie Paweł Pankau, funkcjonariusze nie potwierdzili agresywnego zachowania. Kobieta została spisana, a sprawa zakończyła się mandatem. - Okazało się, że mam dwa mandaty - dodaje pasażerka. - Za brak biletu, ja bilet mam. I za zatrzymanie autobusu. Ja mówię, przecież ja nie zatrzymywałam autobusu. Mogliśmy wysiąść. 963 zł łącznie.



ZDiTM twierdzi, że kontrolerzy ustalili, iż pasażerka prawdopodobnie skasowała bilet dopiero po rozpoczęciu kontroli i nie okazała go do sprawdzenia, a następnie próbowała opuścić autobus bez poniesienia konsekwencji. Monitoring jest wciąż analizowany, a my wysłaliśmy kolejne pytania w tej sprawie — do tematu będziemy wracać.



