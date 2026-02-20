Znów będą kruszyć lód

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po tygodniowej przerwie lodołamacze wracają na wody regionu.

- W sobotę zostanie wznowiona akcja lodołamania na Odrze - przekazał rzecznik Wód Polskich w Szczecinie Marek Synowiecki. - Rozpoczynamy w sobotę trzeci etap akcji zimowej na wodach Odry Granicznej Wschodniej do ujścia Regalicy i jeziora Dąbie. Decyzję o wznowieniu pracy Lodołamaczy podjęliśmy po uzgodnieniach ze stroną niemiecką. Akcja zostanie wznowiona na dolnym i granicznym odcinku Odry.



Pracę rozpocznie sześć polskich i cztery niemieckie lodołamacze. Przez ostatnich kilka dni jednostki były unieruchomione ze względu na warunki pogodowe.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski