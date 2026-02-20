"Na imię mi depresja". O zmaganiach dzieci, dorosłych i młodzieży

Fot. pixabay.com / Counselling (CC0 domena publiczna)

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii zaprosił mieszkańców Szczecina i regionu do dyskusji poświęconej problematyce depresji w różnych grupach wiekowych.

- Dzisiejsze spotkanie jest po to, by się zastanowić i być może naruszyć pewnego rodzaju tabu - zaczął dr Ryszard Kamiński, dyrektor ZIP-u, psycholog kliniczny i psychoterapeuta.



Psycholog Maria Kujawa z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii podkreśliła, że panel dyskusyjny jest poświęcony problematyce depresji w różnych grupach wiekowych.



- Celem tego spotkania było przedstawienie depresji jako choroby, ale też w różnych aspektach jako reakcji na zespół czynników. To była idealna okazja do tego, żeby nasi pacjenci mogli zadać od siebie pytania oraz podzielić się własnym doświadczeniem - dodała Kujawa.



Panel skierowany był do osób zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego, pacjentów, ich bliskich, a także do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.



W rozmowie z udziałem specjalistów z zakresu psychiatrii i psychoterapii (dr n. med. Ryszard Kamiński – psychoterapeuta, psycholog kliniczny, dr n. med. Małgorzata Śmiarowska – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, dr n. med. Elżbieta Prajs – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, dr Małgorzata Złotnicka – lekarz psychiatra) wzięło udział prawie 80 osób.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski