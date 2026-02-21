Ukryte przestrzenie znowu w Szczecinie

fot. organizator

Ukryte przestrzenie znów otworzą swoje drzwi dla mieszkańców Szczecina.

Chodzi o wystawę immersyjną w Inkubatorze Kultury, która dzięki wykorzystaniu okularów VR pozwala odwiedzającym wejść w sztukę szczecińskich artystów - mówi Magda Roman ze Stowarzyszenia Media Design.



- Jest to Katarzyna Szeszycka, Maciej Osmycki oraz Fruit of the Lump. Ich niecodzienne podejście do sztuki, ich niebywałe osobowości spotkały się z Rufusem Rufsonem, który te ich prace przełożył do wirtualnej rzeczywistości - dodaje Roman.



W ramach wystawy można przeżyć podróż pociągiem po zatopionym mieście, współtworzyć abstrakcyjny obraz czy udać się na spacer przez mroczny las. Wystawa dostępna jest w sobotę i niedzielę od 12 do 17. Wstęp jest bezpłatny.



Autorka edycji: Joanna Chajdas