Ukryte przestrzenie znowu w Szczecinie

Region Julia Nowicka

fot. organizator
fot. organizator
Ukryte przestrzenie znów otworzą swoje drzwi dla mieszkańców Szczecina.
Chodzi o wystawę immersyjną w Inkubatorze Kultury, która dzięki wykorzystaniu okularów VR pozwala odwiedzającym wejść w sztukę szczecińskich artystów - mówi Magda Roman ze Stowarzyszenia Media Design.

- Jest to Katarzyna Szeszycka, Maciej Osmycki oraz Fruit of the Lump. Ich niecodzienne podejście do sztuki, ich niebywałe osobowości spotkały się z Rufusem Rufsonem, który te ich prace przełożył do wirtualnej rzeczywistości - dodaje Roman.

W ramach wystawy można przeżyć podróż pociągiem po zatopionym mieście, współtworzyć abstrakcyjny obraz czy udać się na spacer przez mroczny las. Wystawa dostępna jest w sobotę i niedzielę od 12 do 17. Wstęp jest bezpłatny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
