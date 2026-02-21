Nocny pożar w Potulińcu. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala po nocnym pożarze w Potulińcu, w gminie Płoty. Do zdarzenia doszło w nocy. Całkowicie spłonął domek holenderski.
Strażacy podczas przeszukiwania pogorzeliska odnaleźli ciało około 40-letniej kobiety oraz jej psa.
47-letni mężczyzna z poparzeniami dłoni został przetransportowany do szpitala. Okoliczności pożaru wyjaśnia policja.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
