Nocny pożar w Potulińcu. Jedna osoba nie żyje

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala po nocnym pożarze w Potulińcu, w gminie Płoty. Do zdarzenia doszło w nocy. Całkowicie spłonął domek holenderski.
Strażacy podczas przeszukiwania pogorzeliska odnaleźli ciało około 40-letniej kobiety oraz jej psa.

47-letni mężczyzna z poparzeniami dłoni został przetransportowany do szpitala. Okoliczności pożaru wyjaśnia policja.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

