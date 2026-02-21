Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Świeże jajka, wędliny i warzywa od lokalnych wytwórców. W Szczecinie odbywa się kolejny Bazarek na Bronowickiej.
Organizowany jest w ramach kampanii "Kupuj Świadomie", która ma nie tylko promować lokalną żywność, ale też zachęcać do poznawania jej producentów.

- Kupiłam jajeczka i wędlinkę z indyka. Teraz chcę kupić sobie jabłuszka, bo widzę, że jest Szara Reneta, którą lubię. - Jestem tutaj praktycznie co dwa tygodnie. Kupuję ziemniaki, kapustę i jajka. - My przyszliśmy dzisiaj po paprykarze, jesteśmy z Poznania, przyjechaliśmy na ferie i usłyszeliśmy, że tutaj jest taki fajny bazar. Lokalni rolnicy się wystawiają. - Kogo nie pytamy, wszyscy mówią, że przyjechali po jajka. Bo są smaczne i zdrowe - przekonują kupujący.

- Nasze gospodarstwo rolne jest pod Moryniem, wszystko jest oznakowane, mamy wolny wybieg, jajka są więc zdrowe i smaczne. - Prowadzimy gospodarstwo rolne koło Gorzowa Wielkopolskiego. Przychodzą regularnie te same osoby, są zachwyceni produktami, to są warzywa prosto z pola - mówią producenci.

Kolejne bazarki zaplanowano na 7 i 21 marca w godzinach 8-12.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Kamili Kozioł
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od wczoraj oglądane 6154 razy)
  2. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4720 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4281 razy)
  4. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2506 razy)
  5. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2431 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek

Najnowsze podcasty