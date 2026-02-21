Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Świeże jajka, wędliny i warzywa od lokalnych wytwórców. W Szczecinie odbywa się kolejny Bazarek na Bronowickiej.

Organizowany jest w ramach kampanii "Kupuj Świadomie", która ma nie tylko promować lokalną żywność, ale też zachęcać do poznawania jej producentów.



- Kupiłam jajeczka i wędlinkę z indyka. Teraz chcę kupić sobie jabłuszka, bo widzę, że jest Szara Reneta, którą lubię. - Jestem tutaj praktycznie co dwa tygodnie. Kupuję ziemniaki, kapustę i jajka. - My przyszliśmy dzisiaj po paprykarze, jesteśmy z Poznania, przyjechaliśmy na ferie i usłyszeliśmy, że tutaj jest taki fajny bazar. Lokalni rolnicy się wystawiają. - Kogo nie pytamy, wszyscy mówią, że przyjechali po jajka. Bo są smaczne i zdrowe - przekonują kupujący.



- Nasze gospodarstwo rolne jest pod Moryniem, wszystko jest oznakowane, mamy wolny wybieg, jajka są więc zdrowe i smaczne. - Prowadzimy gospodarstwo rolne koło Gorzowa Wielkopolskiego. Przychodzą regularnie te same osoby, są zachwyceni produktami, to są warzywa prosto z pola - mówią producenci.



Kolejne bazarki zaplanowano na 7 i 21 marca w godzinach 8-12.



Autorka edycji: Joanna Chajdas