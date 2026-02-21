Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Flota Świnoujście i FASE Szczecin będą współpracować [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Flota Świnoujście i FASE (Football Academy School of Excellence) Szczecin podpisali długofalową, formalną umowę o współpracy szkoleniowej. Szczecińska szkoła mistrzostwa sportowego to dla Floty poważny plan.
Uczniowie FASE, często po zakończeniu szkolenia, trafiają do klubów seniorskich z wyższych lig. Tak ma się stać i w przypadku współpracy ze świnoujską Flotą - mówi Radosław Soperczak, Prezes FASE.

- Chciałbym, żeby ci najlepsi zawodnicy kończący etap U17 FASE Szczecin trafiali do Floty Świnoujście i po prostu wzmacniali ją - podkreśla Soperczak.

Mariusz Borawski, prezes MKS Flota zapewnia, że warunki dla młodzików będą sprzyjać rozwojowi. - Będziemy tak naprawdę chcieli docelowo awansować do czwartej ligi po to, żeby chłopcy, którzy grają w FASE mieli możliwość dalej kontynuować swoją przygodę - dodaje Borawski.

Tak zacieśniona współpraca FASE z klubem sportowym, to novum. Do tej pory kluby spotkały się wyłącznie podczas rozgrywek na boisku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od wczoraj oglądane 6154 razy)
  2. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4720 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4281 razy)
  4. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2506 razy)
  5. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2431 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek

Najnowsze podcasty