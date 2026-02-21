Flota Świnoujście i FASE Szczecin będą współpracować [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Flota Świnoujście i FASE (Football Academy School of Excellence) Szczecin podpisali długofalową, formalną umowę o współpracy szkoleniowej. Szczecińska szkoła mistrzostwa sportowego to dla Floty poważny plan.

Uczniowie FASE, często po zakończeniu szkolenia, trafiają do klubów seniorskich z wyższych lig. Tak ma się stać i w przypadku współpracy ze świnoujską Flotą - mówi Radosław Soperczak, Prezes FASE.



- Chciałbym, żeby ci najlepsi zawodnicy kończący etap U17 FASE Szczecin trafiali do Floty Świnoujście i po prostu wzmacniali ją - podkreśla Soperczak.



Mariusz Borawski, prezes MKS Flota zapewnia, że warunki dla młodzików będą sprzyjać rozwojowi. - Będziemy tak naprawdę chcieli docelowo awansować do czwartej ligi po to, żeby chłopcy, którzy grają w FASE mieli możliwość dalej kontynuować swoją przygodę - dodaje Borawski.



Tak zacieśniona współpraca FASE z klubem sportowym, to novum. Do tej pory kluby spotkały się wyłącznie podczas rozgrywek na boisku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas