Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Nowe zasady ortografii - w naszpikowanym pułapkami językowymi tekście - z miejskim akcentem w tle. W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się I Polickie Dyktando.
To z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczestnicy mogli również wysłuchać wykładu o najnowszych zmianach w polszczyźnie.

- Spodziewam się nowych zasad ortografii, które weszły w życie w styczniu tego roku. Myślę, że na pewno będą ujęte. - W życiu wiele tych dyktand napisałam, także nie martwię się, idę się sprawdzić. - W okresie szkolnym wiodłem prym w takich konkursach. Chcę zobaczyć, czy to się zmieniło... - mówią uczestnicy.

- Dyktando będzie o naszych Policach. To temat bliski mieszkańcom, tekst pisała dr Agnieszka Szlachta, językoznawczyni z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zdania dopisali również wiceburmistrz Polic i dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury - dodaje Daria Zarzeczna z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

W wydarzeniu wzięło udział około 90 osób.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Kamili Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od wczoraj oglądane 6116 razy)
  2. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4715 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4274 razy)
  4. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2504 razy)
  5. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2429 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek

Najnowsze podcasty