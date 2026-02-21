Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowe zasady ortografii - w naszpikowanym pułapkami językowymi tekście - z miejskim akcentem w tle. W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się I Polickie Dyktando.

To z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczestnicy mogli również wysłuchać wykładu o najnowszych zmianach w polszczyźnie.



- Spodziewam się nowych zasad ortografii, które weszły w życie w styczniu tego roku. Myślę, że na pewno będą ujęte. - W życiu wiele tych dyktand napisałam, także nie martwię się, idę się sprawdzić. - W okresie szkolnym wiodłem prym w takich konkursach. Chcę zobaczyć, czy to się zmieniło... - mówią uczestnicy.



- Dyktando będzie o naszych Policach. To temat bliski mieszkańcom, tekst pisała dr Agnieszka Szlachta, językoznawczyni z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zdania dopisali również wiceburmistrz Polic i dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury - dodaje Daria Zarzeczna z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.



W wydarzeniu wzięło udział około 90 osób.



Autorka edycji: Joanna Chajdas