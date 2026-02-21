Policja ostrzega: lód jest coraz cieńszy

Policja ostrzega przed niewchodzeniem na pozornie zamarznięte akweny wodne. Wraz z postępującą odwilżą lód staje się coraz cieńszy. Grozi to załamaniem tafli i poważnymi konsekwencjami. Szczególną uwagę powinni zachować miłośnicy zimowego wędkarstwa.
Dlatego nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów czuwają policjanci Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie – zarówno z ziemi, jak i z powietrza.
W ramach działań kontrolno-profilaktycznych mundurowi będą realizować patrole terenowe, sprawdzając legalność połowów oraz uprawnienia do korzystania z łowisk.
Policjanci apelują o rozwagę i odpowiedzialność. Wchodząc na lód, należy pamiętać, że jego grubość może być zróżnicowana nawet w obrębie jednego akwenu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W ramach działań kontrolno-profilaktycznych mundurowi będą realizować patrole terenowe, sprawdzając legalność połowów oraz uprawnienia do korzystania z łowisk.
Policjanci apelują o rozwagę i odpowiedzialność. Wchodząc na lód, należy pamiętać, że jego grubość może być zróżnicowana nawet w obrębie jednego akwenu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski