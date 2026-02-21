Policja ostrzega: lód jest coraz cieńszy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policja ostrzega przed niewchodzeniem na pozornie zamarznięte akweny wodne. Wraz z postępującą odwilżą lód staje się coraz cieńszy. Grozi to załamaniem tafli i poważnymi konsekwencjami. Szczególną uwagę powinni zachować miłośnicy zimowego wędkarstwa.