Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo

W sobotni wieczór służby ratunkowe otrzymały informację o dwóch kitesurferach, którzy wykorzystując wietrzne warunki postanowili popływać, jednak mieli problem z powrotem na brzeg.
Na pomoc ruszyła Brzegowa Stacja Ratownictwa. W momencie dotarcia ratowników na miejsce, jeden z mężczyzn był już na plaży. Drugiego, pomimo zaplątania w linki od latawca również udało się wydobyć z wody. Obaj kitesurferzy byli wyziębieni, nie wymagali jednak hospitalizacji. Trafili do kołobrzeskiej bazy BSR, gdzie mogli się ogrzać.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski