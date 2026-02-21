Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W sobotni wieczór służby ratunkowe otrzymały informację o dwóch kitesurferach, którzy wykorzystując wietrzne warunki postanowili popływać, jednak mieli problem z powrotem na brzeg.
Na pomoc ruszyła Brzegowa Stacja Ratownictwa. W momencie dotarcia ratowników na miejsce, jeden z mężczyzn był już na plaży. Drugiego, pomimo zaplątania w linki od latawca również udało się wydobyć z wody. Obaj kitesurferzy byli wyziębieni, nie wymagali jednak hospitalizacji. Trafili do kołobrzeskiej bazy BSR, gdzie mogli się ogrzać.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

