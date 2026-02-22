Prezydent Karol Nawrocki objął Honorowym Protektoratem Ruch Harcerski w Polsce i poza granicami kraju.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki mówił o między innymi o łączeniu miłości do ojczyzny i tradycji z wyzwaniami dwudziestego wieku. Prezydent zadeklarował gotowość zaangażowania się w organizację Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się w Gdańsku w 2027 roku.- Tak, można na świecie i można w Polsce kochać historię, tradycję, tożsamość i być gotowym na wyzwania XXI i XXII wieku. O tym jest dzisiaj Rzeczpospolita Polska, o tym on opowiada i o tym, jestem przekonany, będzie opowiadać także Jamboree w roku 2027 - powiedział prezydent.Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się w obchodzonym w niedzielę Dniu Myśli Braterskiej. To jedno z najważniejszych świąt skautów i harcerzy na całym świecie.