Prezydent Karol Nawrocki objął Honorowym Protektoratem Ruch Harcerski w Polsce i poza granicami kraju.
- Tak, można na świecie i można w Polsce kochać historię, tradycję, tożsamość i być gotowym na wyzwania XXI i XXII wieku. O tym jest dzisiaj Rzeczpospolita Polska, o tym on opowiada i o tym, jestem przekonany, będzie opowiadać także Jamboree w roku 2027 - powiedział prezydent.
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się w obchodzonym w niedzielę Dniu Myśli Braterskiej. To jedno z najważniejszych świąt skautów i harcerzy na całym świecie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski