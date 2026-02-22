Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Można na świecie i można w Polsce kochać historię, tradycję, tożsamość"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/Radek Pietruszka
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Prezydent Karol Nawrocki objął Honorowym Protektoratem Ruch Harcerski w Polsce i poza granicami kraju.
Najważniejsze święto harcerskie. Obchody w Policach [ZDJĘCIA]

"Najważniejsze święto harcerskie". Obchody w Policach [ZDJĘCIA]

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki mówił o między innymi o łączeniu miłości do ojczyzny i tradycji z wyzwaniami dwudziestego wieku. Prezydent zadeklarował gotowość zaangażowania się w organizację Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się w Gdańsku w 2027 roku.

- Tak, można na świecie i można w Polsce kochać historię, tradycję, tożsamość i być gotowym na wyzwania XXI i XXII wieku. O tym jest dzisiaj Rzeczpospolita Polska, o tym on opowiada i o tym, jestem przekonany, będzie opowiadać także Jamboree w roku 2027 - powiedział prezydent.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się w obchodzonym w niedzielę Dniu Myśli Braterskiej. To jedno z najważniejszych świąt skautów i harcerzy na całym świecie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Prezydent zadeklarował gotowość zaangażowania się w organizację Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się w Gdańsku w 2027 roku.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 8131 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5135 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4839 razy)
  4. Sprawa pękającego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie trafiła do sądu
    (od 19 lutego oglądane 2594 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od wczoraj oglądane 2539 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty