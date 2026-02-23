Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Od lat zabiega o lepsze warunki mieszkaniowe. Mimo nakazu sądu, gmina nie widzi problemu

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Jest chora onkologicznie, w przydzielonym jej lokalu socjalnym panuje wilgoć, a na ścianach jest grzyb. Pani Irena, mieszkanka Zapłocia w gminie Dobra koło Nowogardu, od lat stara się o zamianę lokalu.
Jak mówi, obecne warunki zdecydowanie nie pomagają w terapii.

- Śpimy w ubraniach. Ogrzewanie mam na prąd. Jest w tej chwili sprawa w sądzie przeciwko gminie za upodlenie mnie. Trzymają mnie 11 lat na socjalnym mieszkaniu. Pani sobie wyobraża? - mówi mieszkanka Zapłocia.

Z powodu zadłużenia pani Ireny, gmina uzyskała w 2021 roku wyrok eksmisyjny, jednak sąd nakazał przyznać jej lokal socjalny. Kobieta poprosiła też o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten wnioskował do gminy o zamianę obecnego mieszkania.

- Mi na życie zostaje, nawet na leki mi brakuje. Dzisiaj ze Szczecina wróciłam, bo jeżdżę na radioterapię. Ile wydaję na prąd miesięcznie? O Boże, teraz od stycznia ponad trzy tysiące prawie wydaliśmy - mówi Pani Irena.

W przesłanym do nas oświadczeniu gmina wyjaśnia, że mieszkania przyznawane są zgodnie z obowiązującą uchwałą, a ponadto budynek przechodził niezbędne coroczne i pięcioletnie kontrole techniczne i nic nie wskazuje na nieprawidłowości. Takie kontrole wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, na zlecenie właściciela lub zarządcy.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak mówi, obecne warunki zdecydowanie nie pomagają w terapii.
Kobieta poprosiła też o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten wnioskował do gminy o zamianę obecnego mieszkania.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8425 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5654 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4906 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od wczoraj oglądane 3447 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od przedwczoraj oglądane 3134 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Grodzki

Najnowsze podcasty