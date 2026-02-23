Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sprawa oskarżonego o zabójstwo dwóch kobiet w Lipianach na razie bez rozstrzygnięcia [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Prokurator skierował do sądu wniosek o umorzenie śledztwa i umieszczenie Fabiana S. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Rano odbyło się posiedzenie w tej sprawie, jednak, jak się dowiedzieliśmy, nie pojawił się na nim biegły psycholog. Kolejne posiedzenie ma się odbyć 9 marca.

Fabian S. został oskarżony o zabójstwo dwóch kobiet. Do przestępstwa doszło jesienią 2024 roku w Lipianach - 28-latek zabił obie kobiety uderzeniem siekierą w głowę.

Psychiatrzy zdiagnozowali u niego chorobę psychiczną. Uznali, że nie miał zdolności rozpoznania swojego czynu. Wskazali jednak, że może jeszcze popełnić podobną zbrodnię. Stąd wniosek o umieszczenie go w zakładzie zamkniętym.

Fabian S. przebywa obecnie w areszcie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

