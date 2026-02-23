Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Urząd Morski będzie miał nową pogłębiarkę. Wybuduje ją firma z Polic

Region Julia Nowicka

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
W Szczecinie wybudowana zostanie pogłębiarka, która utrzymywać będzie tory podejściowe na szlaku Szczecin-Świnoujście.
Urząd Morski podpisał umowę z wykonawcą - policką spółką Partner Stocznia. To inwestycja z myślą o przyszłości - mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.

- Pogłębiarka będzie odpowiedzialna za utrzymanie toru podejściowego m.in. do Świnoujścia, czyli nowego toru podejściowego, który będzie realizowany. Toru o długości 70 km, który będzie prowadził do nowego Przylądka Pomerania - mówi Marchewka.

Pogłębiarka powstanie w formule zaprojektuj i wybuduj, a wykonawca ma trzy lata na wszystkie prace - dodaje Jacek Szlachcikowski, prezes Partner Stoczni.

- Pogłębiarka będzie budowana na Nabrzeżu Skolwin. Mamy doświadczenie w budowie takich jednostek, ponieważ wykonaliśmy ich już sześć dla partnerów holenderskich, więc nie będzie to zbyt dużym wyzwaniem dla nas - mówi Szlachcikowski.

Projekt i budowa pogłębiarki będą kosztować 278 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Król
