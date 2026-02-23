W marcu rozpocznie się bezpłatny kurs z matematyki dla maturzystów. Organizuje go Politechnika Morska w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Zajęcia będą prowadzone na poziomie podstawowym (20 godzin, 10 spotkań) i rozszerzonym (18 godzin, 9 spotkań).Z maturzystami spotykają się wykładowcy Zakładu Matematyki uczelni, którzy nie tylko znają wymagania egzaminacyjne, ale z doświadczenia wiedzą, co sprawia uczniom szkół średnich największe problemy w konfrontacji z królową nauk.Spotkanie organizacyjne i zapisy odbędą się 2 marca i potrwają od godziny 16:30 do 17:00. Liczba miejsc jest ograniczona.