Będą podwyżki dla szczecińskich pracowników oświaty [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dodatki funkcyjne dla szczecińskich nauczycieli do podwyżki. Chodzi o wychowawców klas, opiekunów stażu, a także pedagogów z oddziałów przedszkolnych.
Zastępca prezydenta Marcin Biskupski mówi, że wynagrodzenie dla tych pracowników oświaty wzrośnie o sto złotych.

- To jest to, co możemy w tej chwili budżetowo zrobić dla nauczycieli. Po roku od pierwszej podwyżki konsekwentnie zrealizowaliśmy to, czego od nas oczekiwały związki zawodowe. Ta decyzja dzisiejszej Rady Miasta będzie obowiązywać od 1 stycznia, czyli nauczyciele dostaną wyrównanie - dodał Biskupski.

Podwyżka dodatków funkcyjnych dla szczecińskich nauczycieli została przyjęta przez Radę Miasta jednogłośnie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Wynagrodzenie dla tych pracowników oświaty wzrośnie o sto złotych - mówi zastępca prezydenta Marcin Biskupski.

