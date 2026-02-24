Będą podwyżki dla szczecińskich pracowników oświaty [ZDJĘCIA]

Dodatki funkcyjne dla szczecińskich nauczycieli do podwyżki. Chodzi o wychowawców klas, opiekunów stażu, a także pedagogów z oddziałów przedszkolnych.

Zastępca prezydenta Marcin Biskupski mówi, że wynagrodzenie dla tych pracowników oświaty wzrośnie o sto złotych.- To jest to, co możemy w tej chwili budżetowo zrobić dla nauczycieli. Po roku od pierwszej podwyżki konsekwentnie zrealizowaliśmy to, czego od nas oczekiwały związki zawodowe. Ta decyzja dzisiejszej Rady Miasta będzie obowiązywać od 1 stycznia, czyli nauczyciele dostaną wyrównanie - dodał Biskupski.Podwyżka dodatków funkcyjnych dla szczecińskich nauczycieli została przyjęta przez Radę Miasta jednogłośnie.