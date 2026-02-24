Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

W Szczecinie powstało specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wspierają nauczycieli i promują ideę edukacji włączającej - czyli takiej, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb ucznia. W Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się inauguracja działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukacje Włączającą.
Celem działania centrum jest pokazywanie szkołom i nauczycielom, jak tworzyć środowisko otwarte na zróżnicowane potrzeby uczniów - mówi koordynator Kamila Michałko, wicedyrektor do spraw rozwoju stowarzyszenia Synergia.

- Mamy już za sobą kilka miesięcy tych działań. Jesteśmy po diagnozach pogłębionych w szkołach, mamy już wypracowane pierwsze wnioski, są też formy wsparcia kierowane na ten moment do pięciu placówek objętych wsparciem w ramach tego działania - mówi Michałko.

Edukacja włączająca ma za zadanie integrować dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych - tłumaczy Agnieszka Maszczyk, nauczycielka konsultantka ds. edukacji włączającej Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

- Sama nazwa "kształcenie specjalne" powoduje, że ten uczeń jest etykietowany. I owszem jest w systemie, ale w placówce specjalnie dla niego dostosowanej i odpowiadającej jego potrzebom. Edukacja włączająca to tak naprawdę jest otworzenie szkoły, prowadzenie do systemu wszystkich osób chcących z niego korzystać - mówi Maszczyk.

Centrum organizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz dzieli z placówkami się pomocami dydaktycznymi. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej Centrum.

Edycja tekstu: Michał Król
Celem działania centrum jest pokazywanie szkołom i nauczycielom, jak tworzyć środowisko otwarte na zróżnicowane potrzeby uczniów - mówi koordynator Kamila Michałko, wicedyrektor do spraw rozwoju stowarzyszenia Synergia.
Edukacja włączająca ma za zadanie integrować dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych - tłumaczy Agnieszka Maszczyk, nauczycielka konsultantka ds. edukacji włączającej Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8662 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5944 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 4624 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3806 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3256 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Piechota

Najnowsze podcasty