W Szczecinie powstało specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Wspierają nauczycieli i promują ideę edukacji włączającej - czyli takiej, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb ucznia. W Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się inauguracja działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukacje Włączającą.
Celem działania centrum jest pokazywanie szkołom i nauczycielom, jak tworzyć środowisko otwarte na zróżnicowane potrzeby uczniów - mówi koordynator Kamila Michałko, wicedyrektor do spraw rozwoju stowarzyszenia Synergia.
- Mamy już za sobą kilka miesięcy tych działań. Jesteśmy po diagnozach pogłębionych w szkołach, mamy już wypracowane pierwsze wnioski, są też formy wsparcia kierowane na ten moment do pięciu placówek objętych wsparciem w ramach tego działania - mówi Michałko.
Edukacja włączająca ma za zadanie integrować dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych - tłumaczy Agnieszka Maszczyk, nauczycielka konsultantka ds. edukacji włączającej Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
- Sama nazwa "kształcenie specjalne" powoduje, że ten uczeń jest etykietowany. I owszem jest w systemie, ale w placówce specjalnie dla niego dostosowanej i odpowiadającej jego potrzebom. Edukacja włączająca to tak naprawdę jest otworzenie szkoły, prowadzenie do systemu wszystkich osób chcących z niego korzystać - mówi Maszczyk.
Centrum organizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz dzieli z placówkami się pomocami dydaktycznymi. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej Centrum.
