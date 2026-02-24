Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Marsz dla Ukrainy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jesteśmy tutaj, by pokazać, że wojna nadal trwa - mówili uczestnicy „Marszu dla Ukrainy”.
W 4. rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę spotkali się, by upamiętnić ofiary wojny i okazać wsparcie tym, którzy jeszcze walczą.

- Solidarność aktualnie jest bardzo ważna, dlatego że wojna trwa dalej. O tym trzeba mówić, to trzeba nagłaśniać. Chcemy też podziękować Polsce za nieustanne wsparcie i solidarność - mówi Katerina Zavizhenets, prezes stowarzyszenia Mi-Gracja.

- Wspieramy Ukrainę, pomimo wszelakich przeciwieństw i wszelakich przeszkód. Uważam, że to jest najważniejsze, żeby pokazać solidarność, że dalej ją wspieramy i że będziemy wspierać. - Sama jestem z Ukrainy, chociaż córka tutaj w Szczecinie się urodziła, ale chcę wspierać Ukrainę, bo tam moi rodzice, babcie, pradziadki zostały - mówili uczestnicy.

W marszu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Ruszył o godzinie 17:30 z placu Solidarności w Szczecinie.

Edcyja tekstu: Piotr Kołodziejski
