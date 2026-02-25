Goście "Rozmowy pod Krawatem" o aferze wokół... kostki brukowej

fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Najpierw remont, a później dochodzenie zwrotu kosztów – taki jest plan na naprawę nawierzchni w Alei Jana Pawła II - zdradził w "Rozmowie pod Krawatem" radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup.

Kto odpowiada za błędy przy przebudowie al. Jana Pawła II?



- Pozostaje pytanie, co ze starą poniemiecką kostką? - dopytywała radna PiS-u Julia Szałabawka. Radio Szczecin ujawniło, że jest składowana w magazynie przy ul. Hangarowej.



- Ile dokładnie tej kostki się tam znajduje? Bo z tego, co widzieliśmy na zdjęciach, to nie wyglądało to tak, jakby była cała zdjęta - mówiła radna.



- Chce pani powiedzieć, że wierzy trochę w te plotki, że część kostki trafiła na prywatne posesje? - dopytał redaktor.



- Zobaczymy. Napisałam szczegółowe zapytanie, żeby porównać to z protokołami zdawczo-odbiorczymi. Jeżeli będą różnice, to uważam, że tego tematu nie można zostawić - podkreśliła Szałabawka.



To była gorąca rozmowa, chociaż udało się też znaleźć tematy, w których radni byli zgodni. Chociażby co do tego, że szczecińskie ulice wymagają pilnych napraw po zimie, że nauczycielom słusznie przyznano dodatki funkcyjne, a także, że warto dotować - kursujący w wakacje - tramwaj wodny ze Szczecina do Świnoujścia, z przystankami w Trzebieży, Stepnicy i Nowym Warpnie.



Całej rozmowy można wysłuchać, a nawet obejrzeć na



Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod Krawatem" w czwartek przyjął prezes Świtu Szczecin Paweł Adamczak.



Autorka edycji: Joanna Chajdas



- Trzeba to poprawić i jako miasto będziemy wchodzić w spór z wykonawcą i wymagać tych napraw. Prawdopodobnie będzie to realizowane w formie regresu, czyli miasto teraz będzie wykładać pieniądze na naprawę tej części, a później dochodzić zwrotu - tłumaczył radny KO Stanisław Kaup.- Pozostaje pytanie, co ze starą poniemiecką kostką? - dopytywała radna PiS-u Julia Szałabawka. Radio Szczecin ujawniło, że jest składowana w magazynie przy ul. Hangarowej.- Ile dokładnie tej kostki się tam znajduje? Bo z tego, co widzieliśmy na zdjęciach, to nie wyglądało to tak, jakby była cała zdjęta - mówiła radna.- Chce pani powiedzieć, że wierzy trochę w te plotki, że część kostki trafiła na prywatne posesje? - dopytał redaktor.- Zobaczymy. Napisałam szczegółowe zapytanie, żeby porównać to z protokołami zdawczo-odbiorczymi. Jeżeli będą różnice, to uważam, że tego tematu nie można zostawić - podkreśliła Szałabawka.To była gorąca rozmowa, chociaż udało się też znaleźć tematy, w których radni byli zgodni. Chociażby co do tego, że szczecińskie ulice wymagają pilnych napraw po zimie, że nauczycielom słusznie przyznano dodatki funkcyjne, a także, że warto dotować - kursujący w wakacje - tramwaj wodny ze Szczecina do Świnoujścia, z przystankami w Trzebieży, Stepnicy i Nowym Warpnie.Całej rozmowy można wysłuchać, a nawet obejrzeć na radioszczecin.pl radiowym Facebooku i na YouTubie