Goście "Rozmowy pod Krawatem" o aferze wokół... kostki brukowej

Region Sebastian Wierciak

fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Najpierw remont, a później dochodzenie zwrotu kosztów – taki jest plan na naprawę nawierzchni w Alei Jana Pawła II - zdradził w "Rozmowie pod Krawatem" radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup.
Kto odpowiada za błędy przy przebudowie al. Jana Pawła II

Kto odpowiada za błędy przy przebudowie al. Jana Pawła II?

- Trzeba to poprawić i jako miasto będziemy wchodzić w spór z wykonawcą i wymagać tych napraw. Prawdopodobnie będzie to realizowane w formie regresu, czyli miasto teraz będzie wykładać pieniądze na naprawę tej części, a później dochodzić zwrotu - tłumaczył radny KO Stanisław Kaup.

- Pozostaje pytanie, co ze starą poniemiecką kostką? - dopytywała radna PiS-u Julia Szałabawka. Radio Szczecin ujawniło, że jest składowana w magazynie przy ul. Hangarowej.

- Ile dokładnie tej kostki się tam znajduje? Bo z tego, co widzieliśmy na zdjęciach, to nie wyglądało to tak, jakby była cała zdjęta - mówiła radna.

- Chce pani powiedzieć, że wierzy trochę w te plotki, że część kostki trafiła na prywatne posesje? - dopytał redaktor.

- Zobaczymy. Napisałam szczegółowe zapytanie, żeby porównać to z protokołami zdawczo-odbiorczymi. Jeżeli będą różnice, to uważam, że tego tematu nie można zostawić - podkreśliła Szałabawka.

To była gorąca rozmowa, chociaż udało się też znaleźć tematy, w których radni byli zgodni. Chociażby co do tego, że szczecińskie ulice wymagają pilnych napraw po zimie, że nauczycielom słusznie przyznano dodatki funkcyjne, a także, że warto dotować - kursujący w wakacje - tramwaj wodny ze Szczecina do Świnoujścia, z przystankami w Trzebieży, Stepnicy i Nowym Warpnie.

Całej rozmowy można wysłuchać, a nawet obejrzeć na radioszczecin.pl, radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod Krawatem" w czwartek przyjął prezes Świtu Szczecin Paweł Adamczak.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

a pamiętacie, jak poniemieckie granitowe płyty chodnikowe lądowały na plebaniach???

