Powiat policki wznawia program mikrodotacji

Program mikrodotacji dla mieszkańców powiatu polickiego ponownie uruchomiony. O środki mogą wnioskować organizacje pozarządowe i mieszkańcy, którzy mają pomysły na rozwój swojej okolicy.





- Maksymalna kwota grantu to 3 tys. zł, a planujemy przyznanie co najmniej 33 mikrodotacji. W pierwszym etapie do rozdysponowania mamy 60 tys. zł, a nabór potrwa do 22 marca - mówi Turkiewicz.



Kolejny etap programu obejmujący pozostałe środki powiat policki planuje uruchomić w lipcu. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie powiatu

