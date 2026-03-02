Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Powiat policki wznawia program mikrodotacji

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Program mikrodotacji dla mieszkańców powiatu polickiego ponownie uruchomiony. O środki mogą wnioskować organizacje pozarządowe i mieszkańcy, którzy mają pomysły na rozwój swojej okolicy.
Budżet programu to 100 tys. zł - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- Maksymalna kwota grantu to 3 tys. zł, a planujemy przyznanie co najmniej 33 mikrodotacji. W pierwszym etapie do rozdysponowania mamy 60 tys. zł, a nabór potrwa do 22 marca - mówi Turkiewicz.

Kolejny etap programu obejmujący pozostałe środki powiat policki planuje uruchomić w lipcu. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie powiatu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

