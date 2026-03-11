Niemieccy kierowcy: polskie stacje paliw to ratunek dla portfela

Spore kolejki ustawiają się do stacji benzynowych przy granicy z Niemcami. Drogie paliwo dla Polaków jest wciąż tanie dla Niemców.

Edycja tekstu: Michał Król

Do dystrybutorów czeka w tym momencie kilkanaście samochodów. Niemal wszystkie mają niemieckie rejestracje. Głównie z powiatów przygranicznych, ale zdarzają się też kierowcy z Berlina czy z dalszych landów. Oszczędność jest bowiem duża.- Powiedziałbym, że pomiędzy 55 a 60 centów za litr - mówi jeden z kierowców.W przeliczeniu to ponad dwa złote, a drugi potwierdza, że polskie stacje paliw to ratunek dla portfela. - To tylko krótka podróż. Tylko tutaj tankuję.To, że niemieccy kierowcy tankują w Polsce to oczywiście nic nowego, ale teraz wielu leje pełny bak i jeszcze dodatkowo napełnia kanistry.