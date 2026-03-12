"W dobie internetu hejt stał już się codziennością. Pomoc kolegom, jest naprawdę bardzo ważna"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Warsztaty rozwijające empatię i wykładu dotyczące hejtu w sieci, W I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Piastów w Szczecinie trwa konferencja dla młodzieży pod hasłem "Od hejtu do depresji.

Jak chronić młodych ludzi w sieci i poza nią". Na miejsce wybrała się z mikrofonem Anna Pałamar.



- Mamy czwartą edycję konferencji dla młodzieży na temat depresji. Oprócz części wykładowej mamy również warsztaty. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać, jakie mechanizmy powodują, że młodzi ludzie hejtują. Warsztaty uczą kultury komunikacji, ale również budowania takiego bezpiecznego, przyjaznego środowiska, nie tylko w sieci, ale również w życiu realnym - mówi Aneta Krawiec, pedagog szkolny I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.



- Pomagam w organizacji i na sam koniec będę odpowiadał z kolegami z mojej klasy za ogólne podsumowanie całego wydarzenia. W dobie internetu hejt stał już się codziennością dla niektórych ludzi. Pomoc kolegom, którzy doświadczają tego hejtu jest naprawdę bardzo ważna. - Jest to temat, który dalej dotyka młodych ludzi. Na takie tematy się mówi, nie wiem czy wystarczająco dużo, zawsze można mówić więcej - mówią licealiści.



Wydarzenie potrwa do godziny 14. Oragnizowane jest we współpracy ze szpitalem "Zdroje".