Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

"W dobie internetu hejt stał już się codziennością. Pomoc kolegom, jest naprawdę bardzo ważna"

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Warsztaty rozwijające empatię i wykładu dotyczące hejtu w sieci, W I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Piastów w Szczecinie trwa konferencja dla młodzieży pod hasłem "Od hejtu do depresji.
Jak chronić młodych ludzi w sieci i poza nią". Na miejsce wybrała się z mikrofonem Anna Pałamar.

- Mamy czwartą edycję konferencji dla młodzieży na temat depresji. Oprócz części wykładowej mamy również warsztaty. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać, jakie mechanizmy powodują, że młodzi ludzie hejtują. Warsztaty uczą kultury komunikacji, ale również budowania takiego bezpiecznego, przyjaznego środowiska, nie tylko w sieci, ale również w życiu realnym - mówi Aneta Krawiec, pedagog szkolny I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

- Pomagam w organizacji i na sam koniec będę odpowiadał z kolegami z mojej klasy za ogólne podsumowanie całego wydarzenia. W dobie internetu hejt stał już się codziennością dla niektórych ludzi. Pomoc kolegom, którzy doświadczają tego hejtu jest naprawdę bardzo ważna. - Jest to temat, który dalej dotyka młodych ludzi. Na takie tematy się mówi, nie wiem czy wystarczająco dużo, zawsze można mówić więcej - mówią licealiści.

Wydarzenie potrwa do godziny 14. Oragnizowane jest we współpracy ze szpitalem "Zdroje".
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3511 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3163 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2998 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2766 razy)
  5. Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
    (od 06 marca oglądane 2506 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty