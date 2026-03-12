"Ideą jest holistyczne podejście do pacjentek z endometriozą"

Marzec jest miesiącem świadomości endometriozy, która dotyka coraz więcej kobiet. Przewlekły stan zapalny może prowadzić nawet do braku płodności.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dr n. med. Piotr Tousty z Kliniki Położnictwa i Ginekologii na szczecińskich Pomorzanach zaznacza, że schorzenie to ma bardzo długi okres uśpienia a jego diagnoza może trwać od 8 do 12 lat.- Mamy pacjentki ze zdiagnozowaną endometriozą, które są przesyłane z innych ośrodków, ale też takie, które zgłaszają się, ponieważ ich objawy są nasilone, a dotychczas nikt jeszcze nie widział u nich żadnych zmian - mówi Tousty.Dr n. zdr. Magdalena Ptak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie podkreśla, że endometioza wymaga cierpliwości, wiedzy i współpracy wielu specjalistów.- Intensyfikujemy działania w poradni, zapraszamy pacjentki, ponieważ ideą jest takie holistyczne podejście do pacjentek, zajmowanie się nimi w całości od strony emocjonalnej, dietetycznej, fizjoterapeutycznej, no i oczywiście operacyjnej dodaje Ptak.Marzec jest miesiącem świadomości endometriozy. Celem jest edukacja, wsparcie oraz zwiększenie wykrywalności tej często ignorowanej choroby.