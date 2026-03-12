Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Eksperci debatowali nt. alternatywnych metod zatrzymania wód opadowych

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Co zrobić z deszczówką, aby nie trafiała do tak zwanych szarych rur. O tym rozmawiali naukowcy, projektanci, wykonawcy i samorządowcy podczas konferencji "Deszcz Miasto Klimat".
W ramach projektu "Zielono-niebieskie rozwiązania" miasto wypracowano standardy zatrzymania wód opadowych w Szczecinie - mówi Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- Są alternatywne metody i można zagospodarować tę wodę inaczej, poprzez naturalne rozwiązania. Oparte na roślinach, naturalnej retencji, a niekoniecznie na betonowych rurach - mówi Wolińska-Bartkiewicz.

Woda, która spada z nieba, ma trafić do ziemi, a nie do kanałów deszczowych - dodaje Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

- Dla danej inwestycji albo zastosujemy rowy, albo ogrody deszczowe. Wykorzystywać do tego chcemy to, co w danej lokalizacji jest. Chronimy to, co już dzisiaj mamy i tę wodę mamy tak przekierowywać, żeby ona została w tym miejscu, w sposób bezpieczny i nie wyrządzający szkody pozostałemu otoczeniu - mówi Szotkowska.

Konferencja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie potrwa do godziny 15.30. To trzecia tego typu konferencja w Polsce.

Edycja tekstu: Michał Król
