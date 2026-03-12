Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Zaczyna się okres ochronny ropuch. Jest apel do kierowców [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rozpoczyna się okres ochronny bufo bufo, czyli ropuchy szarej. Od czwartku szczecińscy strażnicy miejscy prowadzą doraźne patrole w rejonach, w których migrują płazy.
Specjalne znaki z apelem o ostrożność pojawiły się na ulicy Kopalnianej przy Jeziorze Szmaragdowym oraz na Jęczmiennej. - wyjaśnia Joanna Wojtach, rzeczniczka straży miejskiej w Szczecinie.

- Dojazd do Jeziora Szmaragdowego w tej chwili jest opatrzony przede wszystkim tablicami informacyjnymi i prośbą do kierowców, żeby nie wyjeżdżali na tzw. górny taras, ponieważ właśnie to jest ten szlak migracji żab. Już było widziane 15 ropuch, które sobie wędrują - mówi Wojtach.

Z formalnego punktu widzenia znaki te nie są zakazem, tylko prośbą do kierowców.

- Ale to nie znaczy, że straż miejska nie ma tam takiego zajęcia, w którym można karać mandatami. Choć tego nie lubimy, ponieważ są tam miejsca wyznaczone właśnie do parkowania. Tutaj mogą się już pojawić sankcje - mówi rzeczniczka straży miejskiej w Szczecinie.

Migracje ropuch powinny zakończyć się wciągu dwóch tygodni.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Pałamar.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:32

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3537 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3172 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3015 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2780 razy)
  5. Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
    (od 06 marca oglądane 2524 razy)

radioszczecin.tv

Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty