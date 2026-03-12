Zaczyna się okres ochronny ropuch. Jest apel do kierowców [ZDJĘCIA]

Rozpoczyna się okres ochronny bufo bufo, czyli ropuchy szarej. Od czwartku szczecińscy strażnicy miejscy prowadzą doraźne patrole w rejonach, w których migrują płazy.

- Dojazd do Jeziora Szmaragdowego w tej chwili jest opatrzony przede wszystkim tablicami informacyjnymi i prośbą do kierowców, żeby nie wyjeżdżali na tzw. górny taras, ponieważ właśnie to jest ten szlak migracji żab. Już było widziane 15 ropuch, które sobie wędrują - mówi Wojtach.





Z formalnego punktu widzenia znaki te nie są zakazem, tylko prośbą do kierowców.





- Ale to nie znaczy, że straż miejska nie ma tam takiego zajęcia, w którym można karać mandatami. Choć tego nie lubimy, ponieważ są tam miejsca wyznaczone właśnie do parkowania. Tutaj mogą się już pojawić sankcje - mówi rzeczniczka straży miejskiej w Szczecinie.

Specjalne znaki z apelem o ostrożność pojawiły się na ulicy Kopalnianej przy Jeziorze Szmaragdowym oraz na Jęczmiennej. - wyjaśnia Joanna Wojtach, rzeczniczka straży miejskiej w Szczecinie.Migracje ropuch powinny zakończyć się wciągu dwóch tygodni.