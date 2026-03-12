Przeszukanie w szczecińskiej drukarni ws. skrajnie prawicowego wydawnictwa

Policja przeszukała siedzibę szczecińskiej drukarni. Ma to związek z międzynarodowym śledztwem dotyczącym skrajnie prawicowego, niemieckiego wydawnictwa.

Edycja tekstu: Michał Król

Uznane przez śledczych za rasistowskie i negujące Holocaust książki wydawnictwo miało drukować między innymi w Szczecinie. Chodzi o wydawnictwo "Der Schelm", co tłumaczy się jako "Łotr".Śledztwo prowadzi prokuratura z Karlsruhe, to ona zleciła przeszukanie szczecińskiej drukarni, ale też magazynów Hiszpanii i kilku obiektów na terenie Niemiec.W Szczecinie policjanci zabezpieczyli dokumentację, bo według podejrzeń niemieckiej prokuratury mogły być tu drukowane broszury i książki na zlecenie kontrowersyjnego wydawnictwa."Der Schelm" wydawał chociażby przedruki książek dla dzieci z czasów nazistowskich czy rasistowskie i antysemickie broszury. Takich publikacji zakazanych w Niemczech było prawie pół tysiąca.Główny podejrzany w tej sprawie pochodzący z Lipska Adrian P. kilka lat temu uciekł do Moskwy.