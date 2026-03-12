Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Zmiany w kasowaniu biletów w szczecińskiej komunikacji opóźnione o trzy miesiące

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej będą mieli więcej czasu na zapoznanie się nowym systemem zakupu i aktywacji biletów. Wejdzie on w życie 1. lipca, a nie jak zapowiadano 1. kwietnia.
Bilety będzie aktywować, skanując kod QR, znajdujący się w autobusie lub tramwaju. Można też będzie ręcznie wpisać numer identyfikacyjny pojazdu, bilet trzeba będzie aktywować od razu po wejściu do niego. Specjalne tabliczki pojawią się nad drzwiami wejściowymi do autobusów i tramwajów.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:32

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3537 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3172 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3015 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2780 razy)
  5. Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
    (od 06 marca oglądane 2524 razy)

radioszczecin.tv

Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty