Zmiany w kasowaniu biletów w szczecińskiej komunikacji opóźnione o trzy miesiące

Pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej będą mieli więcej czasu na zapoznanie się nowym systemem zakupu i aktywacji biletów. Wejdzie on w życie 1. lipca, a nie jak zapowiadano 1. kwietnia.
Bilety będzie aktywować, skanując kod QR, znajdujący się w autobusie lub tramwaju. Można też będzie ręcznie wpisać numer identyfikacyjny pojazdu, bilet trzeba będzie aktywować od razu po wejściu do niego. Specjalne tabliczki pojawią się nad drzwiami wejściowymi do autobusów i tramwajów.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek