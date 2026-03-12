Pierwsza sztuczna murawa w Kołobrzegu przejdzie remont

Pierwsze boisko piłkarskie ze sztuczną trawą w Kołobrzegu doczeka się modernizacji. Po 23 latach od otwarcia obiektu miejscowa młodzież zyska zupełnie nowe warunki do grania w piłkę.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Boisko przy ulicy Lwowskiej w Podczelu funkcjonuje od 2003 roku. Dla pokolenia ówczesnych nastolatków było spełnieniem marzeń. Na antenie Radia Szczecin wspominał je choćby pochodzący z Kołobrzegu były kapitan Pogoni Szczecin, Adam Frączczak.- Jak było pierwsze boisko sztuczne, jechaliśmy autobusem albo rowerami, żeby sobie pokopać na sztucznej trawie. Jeszcze to nie była taka sztuczna trawa jak teraz, tylko dywan taki bardziej. Wszystko, co robiłeś, to się ścierałeś, ale człowiek był tak zajarany - mówi Frączczak.Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta mówi, że magistrat ogłosił przetarg na przebudowę obiektu, który będzie odpowiadał dzisiejszym standardom.- Boisko piłkarskie, ze sztuczną nawierzchnią, z drenażem, z oświetleniem, oczywiście z całą infrastrukturą towarzyszącą, czyli piłkochwytami, wiatami dla zawodników - mówi Kujaczyński.Wykonawca powinien być znany na koniec marca. Otrzyma on 160 dni na realizację prac.