Żołnierze NATOwskiego korpusu ze Szczecina odbyli ćwiczenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Ćwiczyli nowoczesną koncepcję wojskową i strategiczną. Na poligonie w Bielkowie pod Stargardem przez ostatnie dwa tygodnie prowadzone były wirtualne manewry wojskowe.
Prowadzone operacje były sprawdzianem specjalistycznej gotowości bojowej - mówi zastępca Dowódcy Sojuszniczego Dowództwa Sił Lądowych generał broni Jez Bennett.

- Mieliśmy cztery komórki, tak zwany judging, który uwzględnia koordynację pomiędzy działaniami lądowymi i powietrznymi. Było to skomplikowane ćwiczenie i korpus udowodnił, że jest gotowy na takie sytuacje - mówi Bennett.

W ćwiczeniach Loyal Leda 2026 udział wzięło blisko 100 tysięcy wirtualnych żołnierzy - informuje Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego generał broni Dariusz Parylak.

- Wyzwaniem jest umiejętność znalezienia się w środowisku wielodomenowym. W tym ćwiczeniu mieliśmy możliwość współdziałania z komponentem zarówno morskim, jak i powietrznym, a także ćwiczyliśmy umiejętność zsynchronizowania efektów wojsk specjalnych działających w cybersferze - mówi Parylak.

Bielkowo jest miejscem aktywności związanej z 102 Batalionem Ochrony wchodzącym w skład 8. Brygady Obrony Terytorialnej.

