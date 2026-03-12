Żołnierze NATOwskiego korpusu ze Szczecina odbyli ćwiczenia

Ćwiczyli nowoczesną koncepcję wojskową i strategiczną. Na poligonie w Bielkowie pod Stargardem przez ostatnie dwa tygodnie prowadzone były wirtualne manewry wojskowe.

- Wyzwaniem jest umiejętność znalezienia się w środowisku wielodomenowym. W tym ćwiczeniu mieliśmy możliwość współdziałania z komponentem zarówno morskim, jak i powietrznym, a także ćwiczyliśmy umiejętność zsynchronizowania efektów wojsk specjalnych działających w cybersferze - mówi Parylak.

Prowadzone operacje były sprawdzianem specjalistycznej gotowości bojowej - mówi zastępca Dowódcy Sojuszniczego Dowództwa Sił Lądowych generał broni Jez Bennett.- Mieliśmy cztery komórki, tak zwany judging, który uwzględnia koordynację pomiędzy działaniami lądowymi i powietrznymi. Było to skomplikowane ćwiczenie i korpus udowodnił, że jest gotowy na takie sytuacje - mówi Bennett.W ćwiczeniach Loyal Leda 2026 udział wzięło blisko 100 tysięcy wirtualnych żołnierzy - informuje Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego generał broni Dariusz Parylak.Bielkowo jest miejscem aktywności związanej z 102 Batalionem Ochrony wchodzącym w skład 8. Brygady Obrony Terytorialnej.