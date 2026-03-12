Loty z Goleniowa do Egiptu odbywają się bez zakłóceń

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Wyloty ze Szczecina do Sharm El-Sheikh odbywają się zgodnie z planem. Przedstawiciele Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów poinformowali, że według aktualnych informacji regiony turystyczne w Egipcie funkcjonują bez zmian i są w pełni przygotowane na przyjęcie turystów.
Transport lotniczy działa bez zakłóceń, a podróżni przebywający na miejscu potwierdzają spokojny przebieg wypoczynku. Sytuację na miejscu potwierdzają również oficjalne komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski oraz Egiptu, a także informacje przekazywane przez biura podróży i linie lotnicze obsługujące połączenia.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

