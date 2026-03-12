Loty z Goleniowa do Egiptu odbywają się bez zakłóceń

Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność

Wyloty ze Szczecina do Sharm El-Sheikh odbywają się zgodnie z planem. Przedstawiciele Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów poinformowali, że według aktualnych informacji regiony turystyczne w Egipcie funkcjonują bez zmian i są w pełni przygotowane na przyjęcie turystów.