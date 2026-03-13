Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu instruktorowi nauki jazdy. Grzegorz M. usłyszał 17 zarzutów poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
Według śledczych w latach 2022–2023 wpisywał w kartach zajęć obecność trzech kursantek ubiegających się o prawo jazdy kategorii „D”, mimo że nie brały one udziału w szkoleniach.

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

