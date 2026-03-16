Świnoujście. Trwa remont ulicy Sienkiewicza [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Remont ulicy Sienkiewicza w nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia postępuje. Otwarte jest kolejne skrzyżowanie, ale na dostępność całej drogi jeszcze będzie trzeba poczekać.
Gruntowny remont ul. Sienkiewicza rozpoczął się w ubiegłym roku. Zamknięcie drogi dla kierowców jest kłopotliwe.

- W tej chwili jesteśmy już na ukończeniu odcinka pomiędzy ulicą Chrobrego a Krzywoustego. Udrożniliśmy to skrzyżowanie tak, żeby ruch pomiędzy południem a północą miasta odbywał się i będziemy otwierać kolejne odcinki - zapowiedział Wojciech Basałygo z UM Świnoujście.

Z utrudnieniami liczyć się należy także w czasie sezonu.

- Nie ma większych szans na to, żeby przed sezonem wakacyjnym oddać całą ulicę. Nie zakładaliśmy, że tak się stanie. Skończył się sezon zimowy, dlatego koparki znowu wyjechały - dodał.

Koszt przebudowy ulicy Sienkiewicza wynosi blisko 28 mln zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

