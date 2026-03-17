"Wolontariat w pierwszych krokach" dla opiekunów schroniskowych kotów

Początek wiosny to intensywny czas w szczecińskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dlatego potrzebne są dodatkowe ręce do pracy.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

Placówka rozpoczęła poszukiwania kocich wolontariuszy. Co między innymi należy do ich obowiązków wyjaśnia Iza Fedorowicz, opiekunka zwierząt w szczecińskim schronisku.- Może być zabawa z jedzeniem, ćwiczenia. Poza tym one po prostu potrzebują towarzystwa, potrzebują miłości, głaskania, przytulania, To tak naprawdę zwierzęta, które mają potrzeby socjalne, więc nad tym pracujemy - mówi Federowicz.Katarzyna Fic informuje, że 22 marca w placówce odbędą się specjalne warsztaty wprowadzające do wolontariatu.- Nazywają się "Wolontariat w pierwszych krokach". Polites specjalnie dla nas zrobił dodatkowe warsztaty, bo co miesiąc mają określoną liczbę osób, które przyjmują. Natomiast są to osoby, które przychodzą na wolontariat w całym Szczecinie. Tutaj te warsztaty dotyczyć będą tylko i wyłącznie schroniska - wyjaśnia Fic.Informację o zapisach znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dla uczestników przygotowano 20 miejsc.