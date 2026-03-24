Radio Szczecin
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Świnoujście zaprasza na trzydniowy Jarmark Wielkanocny

Region Joanna Maraszek

Mat. Urząd Miasta Świnoujście
Mat. Urząd Miasta Świnoujście
Kilka dni, ale z wieloma atrakcjami. W centrum Świnoujścia lada moment pojawią się stragany z rękodziełem i smakołykami. Jarmark Wielkanocny ma zapewnić rozrywkę dla dzieci i dorosłych.
Świnoujski Jarmark Wielkanocny rozpocznie się w piątek, 27 kwietnia, zakończy 29. w Niedzielę Palmową i ma się odbyć z przytupem - zapowiada Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Przy okazji Jarmarku chciałbym zaprosić mieszkańców miasta, a także gości, na Niedzielę Palmową. Na Placu Wolności rozstawimy scenę, rozstrzygniemy konkurs na najładniejszą palmę. Przyjadą do nas panie z koła gospodyń wiejskich z Dargobondza i zaprezentują kulinarny pokaz tradycyjnych potraw wielkanocnych - mówi Basałygo.

Atrakcji nie zabraknie także przez pozostałe dni.

- Będą świąteczne ozdoby, świąteczne dekoracje, będzie można kupić także pamiątki - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

Jarmark w Okresie Wielkiej Nocy w Świnoujściu, po kilkunastu latach przerwy jest organizowany po raz drugi.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:30 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6492 razy)
  2. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2583 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2456 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2344 razy)
  5. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od dzisiaj oglądane 1861 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Małgorzata Schwarz
Przeciętny Polak wyda na święta 300 zł. Czy rozpoczął się już szał zakupów? [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nadchodzi Powódź!
Ptasi rynek nieruchomości rośnie. Jest popyt, są i... mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lalkarze mają swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niemiecki kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową S3 [WIDEO]

Najnowsze podcasty