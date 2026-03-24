Świnoujście zaprasza na trzydniowy Jarmark Wielkanocny

Kilka dni, ale z wieloma atrakcjami. W centrum Świnoujścia lada moment pojawią się stragany z rękodziełem i smakołykami. Jarmark Wielkanocny ma zapewnić rozrywkę dla dzieci i dorosłych.

Edycja tekstu: Michał Król

Świnoujski Jarmark Wielkanocny rozpocznie się w piątek, 27 kwietnia, zakończy 29. w Niedzielę Palmową i ma się odbyć z przytupem - zapowiada Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.- Przy okazji Jarmarku chciałbym zaprosić mieszkańców miasta, a także gości, na Niedzielę Palmową. Na Placu Wolności rozstawimy scenę, rozstrzygniemy konkurs na najładniejszą palmę. Przyjadą do nas panie z koła gospodyń wiejskich z Dargobondza i zaprezentują kulinarny pokaz tradycyjnych potraw wielkanocnych - mówi Basałygo.Atrakcji nie zabraknie także przez pozostałe dni.- Będą świąteczne ozdoby, świąteczne dekoracje, będzie można kupić także pamiątki - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.Jarmark w Okresie Wielkiej Nocy w Świnoujściu, po kilkunastu latach przerwy jest organizowany po raz drugi.