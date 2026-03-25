Wystawa prac rodem z Afryki w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Obrazy olejne, grafiki i tkaniny rodem z Afryki można zobaczyć na nowej wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej przy ulicy Staromłyńskiej w Szczecinie.

Ekspozycja "Ojbo. Bez Skóry" prezentuje prace dwóch polskich artystów, którzy część swojego życia spędzili w Afryce Zachodniej, a także artysty z Ghany.



- Wystawa ma wymiar nie tylko estetyczny - opowiada jej kuratorka Monika Dziuba. - Sztuka przede wszystkim powinna nas prowokować do myślenia o naszej codzienności, co możemy zrobić, żeby nie przytrafiło się nam nigdy nic tak niedobrego, jak przytrafiło się wielu z tych narodów, o których tu dzisiaj rozmawiamy.



- Wśród ekponowanych prac znajdują się tykwy, które powstały w Nigerii - dodaje kuratorka. - Narcyz stanu wojennego. To jest rzecz niezwykle wysmakowana, ponieważ do tych tykw dołączono również specjalnie sprowadzone z Holandii sztuczne drzewo. Powstał ten zniewolony, szary obywatel.



Na ekspozycji prezentowane jest ponad 50 prac. Otwarcie wystawy - w czwartek o godzinie 17. Będzie można ją oglądać do 16 maja, czyli do Nocy Muzeów.



Wystawa prezentuje prace Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, Łukasza Niewisiewicza oraz Ablade'a Glovera.



