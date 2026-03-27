Można samodzielnie wykonać palmy wielkanocne

Szczecińskie Domy Kultury zapraszają na warsztaty z tworzenia palm wielkanocnych.
To rodzinne spotkania dla osób w każdym wielu. Można przynieść własny bukszpan, bazie czy tuje, ale organizatorzy również zapewnia wszystkie niezbędne materiały.
Pierwsze warsztaty odbędą się w Domu Kultury 13 Muz o godzinie 16, a godzinę później o 17-tej palmy będzie można stworzyć w Domu Kultury krzemień.
Oba wydarzenia są bezpłatne.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
