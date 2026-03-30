Do Bergen z Goleniowa polecimy trzy razy w tygodniu

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Pierwsi pasażerowie polecieli z lotniska w Goleniowie do Bergen.
Na podróż do drugiego co do wielkości miasta Norwegii zdecydowało się 236 pasażerów, w tym 47 turystów norweskich. Do Bergen będzie można latać w poniedziałki i piątki, lot trwa niecałą godzinę.

Dziś także po zimowej przerwie zostały przywrócone tanie loty do Krakowa. Do stolicy Małopolski będzie można wyruszyć w każdy poniedziałek, środę i piątek.

W kwietniu zwiększy się też liczba lotów na trasach do Oslo, Liverpoolu i Warszawy.
Latem pojawią się też czartery do Antalyi w Turcji i na Kretę.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

