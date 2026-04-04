Deszczowa Wielkanoc

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miało być słońce, będzie deszcz. Synoptycy mają ostrzeżenia pogodowe dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Jak mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, zmiana aury spodziewana jest w niedzielę w ciągu dnia.



- Od północnego zachodu będzie przemieszczała się strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie opady deszczu, dość silny i porwisty wiatr, do tego lokalnie burze i lokalnie opady deszczu ze śniegiem - informuje Prasek.



Dodatkowo, najbliższej nocy niewielkie przymrozki mogą się pojawić na wschodniej ścianie naszego regionu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski