Ścieżka wokół Głębokiego do naprawy. Jest wniosek radnych

Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Szczecińscy radni z wnioskiem do prezydenta miasta o przekazanie dodatkowych środków na poprawę bezpieczeństwa ścieżki, która biegnie wokół jeziora Głębokie.
Wniosek w tej sprawie przegłosowała Komisja do spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Chodzi tu głównie o zejście w kierunku jeziora od strony ulicy Kąpieliskowej - mówi przewodniczący Rady Osiedla Głębokie - Pilchowo Jan Woźniak.

- Jest to zejście dosyć mocno niebezpieczne, jest to zejście też newralgiczne, bo wystają tutaj w tym miejscu elementy gruzu, głazów, kamieni już na przestrzeni lat. Woda opadowa, która spływa tędy, wypłukała tę ziemię, dlatego razem z Lasami Miejskimi postanowiliśmy się zająć tym tematem - dodaje Woźniak.

Wstępny kosztorys zakłada, że naprawa zejścia w kierunku jeziora - od strony ulicy Kąpieliskowej - to kwota 130 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Najczęściej czytane

  1. Prom Skania ze sporym opóźnieniem z Ystad
    (od 02 kwietnia oglądane 5889 razy)
  2. Zaginiony 10-latek z Gryfic odnalazł się
    (od 01 kwietnia oglądane 4641 razy)
  3. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala Zdroje
    (od 31 marca oglądane 3865 razy)
  4. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 3772 razy)
  5. Karambol i utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina
    (od 03 kwietnia oglądane 3477 razy)
radioszczecin.tv

Najpierw stół, potem spacer [WIDEO, ZDJĘCIA]
Abp Śmigiel: Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa [WIDEO]
Wielkanocny koszyk z wysokości końskiego grzbietu [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Święconka Jakubowa" w szczecińskiej katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Mika

Najnowsze podcasty