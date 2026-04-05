Ścieżka wokół Głębokiego do naprawy. Jest wniosek radnych

Szczecińscy radni z wnioskiem do prezydenta miasta o przekazanie dodatkowych środków na poprawę bezpieczeństwa ścieżki, która biegnie wokół jeziora Głębokie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wniosek w tej sprawie przegłosowała Komisja do spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Chodzi tu głównie o zejście w kierunku jeziora od strony ulicy Kąpieliskowej - mówi przewodniczący Rady Osiedla Głębokie - Pilchowo Jan Woźniak.- Jest to zejście dosyć mocno niebezpieczne, jest to zejście też newralgiczne, bo wystają tutaj w tym miejscu elementy gruzu, głazów, kamieni już na przestrzeni lat. Woda opadowa, która spływa tędy, wypłukała tę ziemię, dlatego razem z Lasami Miejskimi postanowiliśmy się zająć tym tematem - dodaje Woźniak.Wstępny kosztorys zakłada, że naprawa zejścia w kierunku jeziora - od strony ulicy Kąpieliskowej - to kwota 130 tysięcy złotych.