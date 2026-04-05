Najpierw stół, potem spacer [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wielkanocna niedziela upływa mieszkańcom Szczecina w dobrze znanym rytmie - najpierw świąteczne śniadanie i rodzinna biesiada, a później lekki spacer.

W Niedzielę Wielkanocną w Szczecinie na termometrach jest około 15 stopni Celsjusza.





- Trochę biesiadnie, trochę aktywnie. Jedno i drugie oczywiście. Najpierw było obfite śniadanie. Mazurek. Jedno jajeczko. - Jajka jak zawsze, bo to Wielkanoc. - Kabanosy. - Chlebek fajny pieczony, czosnkowy. Kiebasa w cieście. Pierożki empanadas były oczywiście. - Oczywiście za dużo, a potem trzeba to rozchodzić. - Kalorii trochę trzeba spalić. - Rower, piechotką, sportowo. - Lubimy Wielkanoc. Definitywnie. Na pewno. Za wszystko. - Każda chwila to jest wielkie błogosławieństwo, także cieszymy się z każdego momentu, który możemy wspólnie spędzać - mówią Szczecinianie.