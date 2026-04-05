Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Najpierw stół, potem spacer [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Wielkanocna niedziela upływa mieszkańcom Szczecina w dobrze znanym rytmie - najpierw świąteczne śniadanie i rodzinna biesiada, a później lekki spacer.
- Trochę biesiadnie, trochę aktywnie. Jedno i drugie oczywiście. Najpierw było obfite śniadanie. Mazurek. Jedno jajeczko. - Jajka jak zawsze, bo to Wielkanoc. - Kabanosy. - Chlebek fajny pieczony, czosnkowy. Kiebasa w cieście. Pierożki empanadas były oczywiście. - Oczywiście za dużo, a potem trzeba to rozchodzić. - Kalorii trochę trzeba spalić. - Rower, piechotką, sportowo. - Lubimy Wielkanoc. Definitywnie. Na pewno. Za wszystko. - Każda chwila to jest wielkie błogosławieństwo, także cieszymy się z każdego momentu, który możemy wspólnie spędzać - mówią Szczecinianie.

W Niedzielę Wielkanocną w Szczecinie na termometrach jest około 15 stopni Celsjusza.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Z mikrofonem do cenrum miasta wybrał się nasz reporter Krzysztof Cichocki.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 20:58

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz

radioszczecin.tv

Tomasz Mika

Najnowsze podcasty