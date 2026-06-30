Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pierwsze takie mieszkanie w Policach. Skorzystają osoby z niepełnosprawnością [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To pierwsze mieszkanie wspomagane w Policach - przeznaczone głównie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
- Chodzi o lokal przy ulicy Niedziałkowskiego - mówi dyrektor Centrum Usług Społecznych w Policach Marta Tokarski. - Dzisiaj finalizujemy umowę dotyczącą prowadzenia usług w tym mieszkaniu, czyli całodobowych usług opiekuńczych i tutaj one będą świadczone przez Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek, więc tak naprawdę od jutra myślę, że możemy zacząć działalność i nabór do tego mieszkańców.

- Lokal przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach ma około 46 metrów kwadratowych - dodaje Marta Tokarski. - To są takie elementy dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Gdyby ktoś kiedyś korzystał z tego mieszkania, to ono jest dostosowane zarówno pod względem mebli, pod względem łazienki, w kuchni wszystkie elementy są dostosowane tak, żeby na przykład osoba na wózku mogła sobie korzystać.

Gmina Police planuje kolejne mieszkania wspomagane w Tanowie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi o lokal przy ulicy Niedziałkowskiego - mówi dyrektor Centrum Usług Społecznych w Policach Marta Tokarski.
- Lokal przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach ma około 46 metrów kwadratowych - dodaje Marta Tokarski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria prądu w centrum Szczecina
    (od wczoraj oglądane 5752 razy)
  2. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od 24 czerwca oglądane 3652 razy)
  3. Wypadki i utrudnienia na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 27 czerwca oglądane 2934 razy)
  4. Zachodniopomorskie: opóźnienia pociągów
    (od 27 czerwca oglądane 2625 razy)
  5. Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 czerwca oglądane 2513 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kuba uderzył w Dzwon Zwycięstwa i rusza w dalszą drogą [WIDEO, ZDJĘCIA]
"6-8 procent populacji dotkniętych jest chorobami rzadkimi" [ZDJĘCIA]
Ma już ponad 700 lat i powstała po to aby... utrzeć nosa Szczecinowi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwszy rejs Tramwaju Wodnego w tym sezonie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty