Pierwsze takie mieszkanie w Policach. Skorzystają osoby z niepełnosprawnością [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To pierwsze mieszkanie wspomagane w Policach - przeznaczone głównie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

- Chodzi o lokal przy ulicy Niedziałkowskiego - mówi dyrektor Centrum Usług Społecznych w Policach Marta Tokarski. - Dzisiaj finalizujemy umowę dotyczącą prowadzenia usług w tym mieszkaniu, czyli całodobowych usług opiekuńczych i tutaj one będą świadczone przez Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek, więc tak naprawdę od jutra myślę, że możemy zacząć działalność i nabór do tego mieszkańców.



- Lokal przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach ma około 46 metrów kwadratowych - dodaje Marta Tokarski. - To są takie elementy dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Gdyby ktoś kiedyś korzystał z tego mieszkania, to ono jest dostosowane zarówno pod względem mebli, pod względem łazienki, w kuchni wszystkie elementy są dostosowane tak, żeby na przykład osoba na wózku mogła sobie korzystać.



Gmina Police planuje kolejne mieszkania wspomagane w Tanowie.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski