Rusza nabór do Nagród Prezydenta Miasta Szczecin

Nie tylko uczniowie podstawówek i liceów, ale i studenci mogą ubiegać się o Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.
Rozpoczął się nabór, a nagrodę pieniężną otrzymać mogą autorzy najlepszych obronionych prac. Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest ukończenie studiów na jednej ze szczecińskich uczelni i otrzymanie oceny wyższej niż dobra.
Łączna pula nagród to 80 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 września w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów szczecińskiego magistratu.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Łączna pula nagród to 80 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 września w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów szczecińskiego magistratu.
Autorka edycji: Joanna Chajdas