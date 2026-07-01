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Rusza nabór do Nagród Prezydenta Miasta Szczecin

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie tylko uczniowie podstawówek i liceów, ale i studenci mogą ubiegać się o Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.
Rozpoczął się nabór, a nagrodę pieniężną otrzymać mogą autorzy najlepszych obronionych prac. Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest ukończenie studiów na jednej ze szczecińskich uczelni i otrzymanie oceny wyższej niż dobra.

Łączna pula nagród to 80 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 września w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów szczecińskiego magistratu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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