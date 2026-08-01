Z Muzeum Powstania Warszawskiego do szczecińskich Przełomów

300 przypinek z symbolem Polski Walczącej, przekazanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego zostanie w sobotę rozdanych w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.
- Powstańcy warszawscy, którzy żyją w mieście zawsze byli z nami - kontynuuje Kuchcińska-Kurcz. - Niektórzy szczęśliwie żyją do dziś i też są takim pięknym przykładem, świadectwem niezłomności, pewnego systemu wartości. Kiedy mieli więcej sił, byli młodsi, prowadzili u nas lekcje i opowiadali o tym, co przeszli w sposób bardzo zwyczajny, niepompatyczny.
Centrum Dialogu Przełomy zaprasza na 12 do wspólnego upamiętnienia bohaterów powstania i odebrania przypinki z symbolem Polski Walczącej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- W ten symboliczy sposób włączmy się w akcję Muzeum z okazji rocznicy wybuchu Powstania. Pamięć to jest nasz hołd oddany powstańcom warszawskim - mówi kierowniczka Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowe w Szczecinie Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.