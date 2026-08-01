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Z Muzeum Powstania Warszawskiego do szczecińskich Przełomów

Region Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
300 przypinek z symbolem Polski Walczącej, przekazanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego zostanie w sobotę rozdanych w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.
Chciałbym, abyśmy za tymi liczbami widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie

"Chciałbym, abyśmy za tymi liczbami widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie"

"Warszawa wrzała, a na ulicach widać było coraz więcej młodych ludzi"
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody na Pomorzu Zachodnim
- W ten symboliczy sposób włączmy się w akcję Muzeum z okazji rocznicy wybuchu Powstania. Pamięć to jest nasz hołd oddany powstańcom warszawskim - mówi kierowniczka Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowe w Szczecinie Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. - 1 sierpnia to takie nasze zobowiązanie, bo co my możemy innego, jak tylko pamiętać o tych ludziach, którzy wówczas zginęli. Mówię tutaj o powstańcach, mówię też o cywilach, o tych ludziach też, którzy potem wyszli z miasta, którym się to udało z taką ogromną traumą.

- Powstańcy warszawscy, którzy żyją w mieście zawsze byli z nami - kontynuuje Kuchcińska-Kurcz. - Niektórzy szczęśliwie żyją do dziś i też są takim pięknym przykładem, świadectwem niezłomności, pewnego systemu wartości. Kiedy mieli więcej sił, byli młodsi, prowadzili u nas lekcje i opowiadali o tym, co przeszli w sposób bardzo zwyczajny, niepompatyczny.

Centrum Dialogu Przełomy zaprasza na 12 do wspólnego upamiętnienia bohaterów powstania i odebrania przypinki z symbolem Polski Walczącej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- W ten symboliczy sposób włączmy się w akcję Muzeum z okazji rocznicy wybuchu Powstania. Pamięć to jest nasz hołd oddany powstańcom warszawskim - mówi kierowniczka Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowe w Szczecinie Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.
- Powstańcy warszawscy, którzy żyją w mieście zawsze byli z nami kontynuuje Kuchcińska-Kurcz.

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