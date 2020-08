Polska sprowadza coraz więcej gazu skroplonego

Najważniejsze kierunki skąd Polska sprowadza gaz skroplony to Katar i Stany Zjednoczone. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

W pierwszym półroczu terminal w Świnoujściu odebrał 21 dostaw LNG, czyli o 5 więcej niż w tym samym czasie 2019 roku.

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński powiedział, że ilość surowca po regazyfikacji przekroczyła 2 miliardy metrów sześciennych.



- Pomimo tych trudnych warunków, pomimo koronawirusa my tego gazu sprowadzamy więcej. Natomiast nie ma co ukrywać, że ta sytuacja na rynku europejskim była bardzo niekorzystna, bo wiele tych ładunków gazu z różnych kierunków, ale szczególnie z kierunku amerykańskiego było w tym pierwszym półroczu ograniczane - mówi Kwieciński.



Przypomniał, że najważniejsze kierunki skąd Polska sprowadza gaz skroplony to Katar i Stany Zjednoczone. "W najbliższych latach kierunek amerykański będzie dominował, mamy podpisane wieloletnie umowy" - dodał. - Trzeba też powiedzieć, że w najbliższych latach to ten kierunek amerykański będzie tutaj dominował. Tam mamy umowy wieloletnie podpisane z naszymi partnerami amerykańskimi i za parę lat będziemy mogli sprowadzać ponad 9 miliardów metrów sześciennych gazu z kierunku amerykańskiego i około 3 mld z kierunku Zatoki Perskiej.



3 lipca tego roku do Polski przypłynęła 100. dostawa LNG.