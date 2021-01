Każdy może być w kadrze narodowej. Siłownie i lodowiska znowu działają [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Właściciele obiektów sportowych szukają kolejnych luk w prawie, aby móc działać, mimo narodowej kwarantanny.

Szczecińskie lodowiska zamieniły się w szkółki łyżwiarskie, a gryfińska siłownia prowadzi nabór do kadry narodowej... w przeciąganiu liny.



Do kadry dołączyć może każdy. Wszystko trwa dosłownie kilka minut. Wystarczy wypełnić prosty formularz i uiścić opłatę wysokości 20 zł.



- Wszystko trzeba ultraczytelnie wypełnić, bo my to wysyłamy dalej... - tłumaczyła kobieta w klubie.

- To będę zawodnikiem czego? - dopytywała reporterka, która jako zwykły klient wypełniła wniosek.

- To jest Polski Związek Przeciągania Liny - wyjaśniła pracownica klubu.



Chętnych do dołączenia do kadry narodowej Polskiego Związku Przeciągania Liny nie brakuje.



- No jak najbardziej popieram. Przeciągałem kiedyś linę w podstawówce, w szkole średniej i dobrze się przy tym bawiłem. Osobiście nie zgadzam się z tym totalnym lockdownem. - Brakuje nam tego sportu. Ja po prostu się nie dziwię tym ludziom, którzy to robią, no po prostu szukają każdego sposobu na życie - mówiły osoby wychodzące z gryfińskiego klubu.



Sam Polski Związek Przeciągania Liny zachęca na swojej stronie do dołączania do kadry narodowej, bo obecne przepisy nie zabraniają treningów kadrowiczom - niezależnie od dyscypliny.



Właściciel gryfińskiego klubu nie zgodził się na rozmowę z Radiem Szczecin.



Ale siłownia to nie wszystko. W niedzielę zaczęły też działać lodowiska na szczecińskiej Gubałówce i na osiedlu Majowym. Po głośnej medialnie zamianie lodowisk w kwiaciarnie, teraz są szkółkami łyżwiarskimi.



Na lodowisku przy Botanicznej w niedzielę było gwarno, a amatorów jazdy na łyżwach nie brakowało.



- Uważam, że dzieci muszą coś robić, bo zwariują za chwilę. - My tu mieszkamy blisko i często korzystamy z lodowiska więc jakby te szkolenia są OK, bo moje dzieci się cały czas doszkalają - mówiły osoby, które przyszły na lodowisko z dziećmi.



I choć lodowisko to samo, zasady są jednak nowe.



- Musieliśmy troszeczkę przeorganizować się, większy reżim sanitarny wprowadzić, niż było wcześniej, bo wcześniej też był - mówi Grzegorz Fornalski, właściciel lodowiska. - No i teraz prowadzimy szkoły, szkolenie z łyżwiarstwa. Jest grupa instruktorów na lodzie i uczy chętną grupę łyżwiarstwa. Nie omijam przepisów, tylko dostosowuję się do przepisów i warunków panujących obecnie. Chcę zarabiać, chcę żyć, chcę mieć za co kupić chleb, opłacić ratę kredytową mojego mieszkania - mówi Fornalski.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z narodową kwarantanną, lodowiska siłownie i kluby fitness powinny być zamknięte.