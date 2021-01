Jest porozumienie. Są pieniądze na wymianę "kopciuchów" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dostaną pieniądze, aby promować program "Czyste powietrze" i pomagać mieszkańcom w wymianie "kopciuchów" na nowoczesne instalacje - przedstawiciele pięciu zachodniopomorskich gmin podpisali w czwartek w umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Taki dokument parafowały na razie 53 samorządy z naszego regionu.



Prezes WFOŚ Emilia Niemyt podkreśla, że dzięki umowie samorządy będą miały pieniądze na aktywne promowanie programu "Czyste powietrze" wśród mieszkańców danej gminy.



- Od każdego złożonego wniosku, przyjętego przez gminę, otrzymają 100 złotych. Jeżeli wniosek będzie złożony bezpośrednio przez beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu, to niezależnie od tego otrzymają 50 złotych - tłumaczy Niemyt.



Zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki zwracał uwagę, że w skali kraju na wymianę "kopciuchów" wydano ponad 3 miliardy złotych - ponad 100 milionów dotychczas w regionie, a do 2029 roku rząd planuje na ten cel ponad 100 miliardów złotych.



- Te pieniądze są. Wystarczy po nie wyciągnąć rękę. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zapewnia tu pełną współpracę - dodaje wojewoda.



Monika Kuźmińska, burmistrz gminy Węgorzyno mówi o walorach turystycznych regionu, gdzie potrzebna jest szczególna troska o ekologię. - To są gminy popegeerowskie i tam zazwyczaj były piece, w których spalano wszystko, co się dało spalić - przyznała Kuźmińska.



Dzisiaj umowy z WFOŚ podpisały gminy Węgorzyno, Boleszkowice, Dobrzany, Brojce oraz Gryfino.

Relacja Andrzeja Kutysa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]